Trafikte akılalmaz görüntüler... Camdan ayağını çıkardı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:14

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:50

Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde direksiyon başına geçen 06 YK plakalı otomobil sürücüsü, bir ayağını ve elini camdan çıkararak ilerledi.

Sürücü, yaptığı hareketle diğer sürücüleri de tehlikeye attığının farkına varmadı.

Kendi canını hiçe sayan sürücünün yaptığı bu tehlikeli hareket, diğer bir araçtaki yurttaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Polis ekipleri de sosyal medyaya düşen görüntünün ardından soruşturma başlattı.