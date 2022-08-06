Trafikte bıçaklı saldırı
Mersin'de trafikte bir sürücü, diğer araçtakilerin üzerine bıçak çekip yürüdü. Bıçak çekilen şahıslar, polis merkezine giderek diğer şahıstan şikayetçi oldu.
Mersin-Antalya yolu D400 karayolunda Erdemli ilçesinde sınırlarında iddiaya göre, trafikte seyir halinde olan 33 plakalı otomobilin sürücüsü S.B., talaş mevkiine geldiğinde sol şeritte arkadan gelen O.K. yönetimindeki aracı durdurmaya zorladı.
Sağ şeride duran araçtan iki kişi inerken, 33 plakalı araçtan da elinde bıçakla sürücü çıkarak diğerlerine sallamaya başladı. Bu sırada iki kişi sağa sola kaçarak bıçaktan korunmaya çalıştı.
Araçlarda bulunan kadınların da inmesiyle bir süre sonra eli bıçaklı şahıs otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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