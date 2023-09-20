Trafikte dehşet: Motokurye göğsünden vuruldu!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 07:13

Güncelleme: 20.09.2023 - 07:14

Karabağlar Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi’nde, saat 23.15 sıralarında motokurye H.Ç., iddiaya göre, 09 ABD 199 plakalı motosikletiyle seyir halinde iken henüz bilinmeyen nedenle 35 BİP 33 plakalı otomobildeki kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilin içerisinden H.Ç.'ye tabancayla ateş edildi. H.Ç. kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden vurulan H.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.