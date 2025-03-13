Trafikte emlakçıya silahlı saldırı: Ağır yaralandı!
Tekirdağ'da kullandığı hafif ticari araçla ilerleyen emlakçı Devran Bozan (27) motosikletle yaklaşan A.E.'nin (24) tabancayla açtığı ateşte ağır yaralandı.
Olay, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Kavşağı'nda meydana geldi.
Emlakçılık yapan Devran Bozan, kullandığı hafif ticari araçla ilerlerken, motosikletiyle aracın yanına yaklaşan A.E., tabancayla ateş açtı.
Bozan, ağır yaralanırken saldırgan motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devran Bozan, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Operasyon başlatan polis, Çerkezköy yakınlarında motosikletiyle yakaladığı saldırgan A.E.’yı gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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