İnegöl pazarında erkek dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla kovaladı, kadını esnaf sakladı

Yayınlanma: 09.03.2025 - 10:19

Güncelleme: 09.03.2025 - 10:19

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir pazarda saldırgan erkek, boşanma aşamasındaki eşi Nurcan U.’yu tabancayla kovaladı. Kadın, pazarcı esnafının yardımıyla saklanarak ekiplerin gelmesini bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, Mustafa U.’yu gözaltına aldı. Yapılan incelemede, tabancanın boş olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.