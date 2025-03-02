Bir polis intiharı daha: Beylik tabancasıyla yaşamına son verdi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi’nde ikamet eden Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim A., iddiaya göre girdiği bunalım sonucu beylik tabancası yaşamına son verdi.
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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