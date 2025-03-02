Bir polis intiharı daha: Beylik tabancasıyla yaşamına son verdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti.

Bir polis intiharı daha: Beylik tabancasıyla yaşamına son verdi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:47

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi’nde ikamet eden Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim A., iddiaya göre girdiği bunalım sonucu beylik tabancası yaşamına son verdi.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #Polis memuru #polis

İlgili Haberler

Ünlü mimar Turgut Toydemir'in ölümüne neden olan polise müebbet hapis istemi

Ünlü mimar Turgut Toydemir'in ölümüne neden olan polise müebbet hapis istemi
Polisten dolandırıcılık uyarısı: 'Sakın bu tuzağa düşmeyin'

Polisten dolandırıcılık uyarısı: 'Sakın bu tuzağa düşmeyin'
Derbideki polis sayısı hakkındaki iddialara resmi açıklama!

Derbideki polis sayısı hakkındaki iddialara resmi açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler