Trafikte korkutan anlar: Bir anda kaputu açıldı

Yayınlanma: 16.03.2024 - 10:36

Güncelleme: 16.03.2024 - 10:40

Olay, önceki gün akşam saatlerinde O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi.

16 AVY 838 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda kaputu açıldı. Kaputun tamamen camı kapamasıyla paniğe kapılan sürücü yavaşladı.

O anlar arkasından gelen başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.