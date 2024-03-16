Trafikte korkutan anlar: Bir anda kaputu açıldı

Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobilin kaputu bir anda açıldı. Kaputun dönmesiyle otomobilin camı tamamen kapandı. O anlar başka araçtaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 10:36
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Olay, önceki gün akşam saatlerinde O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi.

16 AVY 838 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda kaputu açıldı. Kaputun tamamen camı kapamasıyla paniğe kapılan sürücü yavaşladı.

O anlar arkasından gelen başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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