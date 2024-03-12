Ankara Emniyeti'nin 'trafik' linki, yasaklı sanal bahis uyarısı çıktı

Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:50

Güncelleme: 12.03.2024 - 09:51

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, resmi X (Twitter) hesabından erişim engelli site linki paylaştı.

Müdürlüğün resmi hesabından akşam saatlerinde "12 Mart 2024 Günü Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar Ayrıntılı bilgi için; http://bit.ly/4cdWkUw" paylaşımı yapıldı.

İÇERİK BAŞKA ÇIKTI

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; paylaşımda verilen linke tıklayan kullanıcıların karşısına, bir link kısaltma uygulaması olan "bit.Iy"nin Milli Piyango İdaresi kararıyla erişime engellendiği uyarısı çıktı.

Engelleme kararında "Uyarı! Yasadışı bahis terörün finansmanında kullanılabilmektedir. Yasadışı bahis sitelerine gönderdiğiniz paralar sizi suçlu duruma düşürebilir. Ayrıca yasadışı bahis ve kumar suçtur" ifadeleri yer aldı.

Ancak Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün web sitesinden aynı başlıklı basın duyurusuna tıklandığında şu açıklamaya ulaşılıyor:

"12.03.2024 tarihinde saat 13.30’da düzenlenecek bir program ile ilgili olarak;

12.03.2024 tarihinde saat 00.00’dan itibaren program sona erene kadar;

1-Denizciler Caddesinin Anafartalar Caddesi ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü,

2-Acıçeşme Sokak, Çatalca Sokak ve Çanakkale Sokağın tamamının çift yönlü,

3-Anafartalar Caddesinin Hisar Parkı Caddesi kesişimi ile Denizciler Caddesi kesişimi arasında kalan bölümünün Denizciler Caddesine gidiş istikameti tek yönlü,

4-Şehit Teğmen Kalmaz Caddesinin Yakut Sokak kesişimi ile Anafartalar Caddesi kesişimi arasında kalan kısmının tek yönlü araç trafiğine kapatılacağından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını basına ve kamuoyuna duyurulur."