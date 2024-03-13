Trafikte hareketli dakikalar... Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:52

Güncelleme: 13.03.2024 - 12:52

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde trafikte başlayan tartışma, bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ!

Araçlarından inen tarafların tutuştuğu kavgayı, çevredeki yurttaşlar araya girerek ayırmaya çalıştı. Kalabalığın oluştuğu bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga daha fazla büyümeden olay yerine gelen ekiplerce sonlandırılırken, kavgaya karıştığı öğrenilen 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.