Trafikte hareketli dakikalar... Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi!

Adapazarı'nda trafikte çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kısa sürede büyüyen ve tarafların birbirine girdiği olayda 3 kişi, polis ekiplerince karakola götürüldü.

İHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:52
Trafikte hareketli dakikalar... Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi!
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde trafikte başlayan tartışma, bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ!

Araçlarından inen tarafların tutuştuğu kavgayı, çevredeki yurttaşlar araya girerek ayırmaya çalıştı. Kalabalığın oluştuğu bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga daha fazla büyümeden olay yerine gelen ekiplerce sonlandırılırken, kavgaya karıştığı öğrenilen 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.


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