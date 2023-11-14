Trafikte mide bulandırıcı olay: Kadını takip edip mastürbasyon yaptı iddiası!
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde trafikte arabanın içerisinde mastürbasyon yapan şoför görüntülendi. Görüntüyü çeken kadın, kendisini takip ettiğini öne sürdü.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde arabanın içerisinde mastürbasyon yapan şoför görüntülendi.
Görüntüyü çeken kadın bisikletçi, şoförün kendisini takip ettiğini söyledi.
Kadın yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:
“Sabah bisikletimle Anadolu yakası sahil yolunda antrenmana çıkmıştım. Bostancı-Kartal istikametinde sağ şeritte ilerlerken saat 07:38'de videodaki '41 AKP 666' plakalı aracın beni takip ettiğini fark ettim. Araç özellikle önüme geçip beni yavaşlattı. 4-5 km boyunca benim önümde kaldı ve onu geçmeyeyim diye direksiyonunu ara ara sağa sola kırıyordu ve sağdaki park için ayrılmış ceplere girip yavaşlıyordu.
Bu sırada aracın dikiz aynasından suratındaki ifadeyi görebiliyordum. Ne yaptığını henüz anlamamıştım. O sırada Kartal'da ışıklara takıldı ve telefonumu çıkarıp yan camdan ne yaptığını kaydetmek istedim. Mastürbasyon yaptığını görünce şok oldum ve çok korktum. Benim onu kaydettiğimi gördükten sonra takibi bıraktı ve hızla uzaklaştı."
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