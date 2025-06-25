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Trafikte tartıştığı kadınlara silah doğrultmuştu: Gözaltına alındı!

Trafikte tartıştığı kadınlara silah doğrultmuştu: Gözaltına alındı!

25.06.2025 15:29:00
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DHA
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Trafikte tartıştığı kadınlara silah doğrultmuştu: Gözaltına alındı!

Antalya'da G.T., trafikte tartıştığı iki kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmek istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan G.T. adliyeye sevk edildi.

Antalya'da yaşanan olayda; bir erkek, trafikte tartıştığı 2 kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmeye çalıştı. Kadın sürücü aracıyla manevra yaparak kurtulurken, o anlar kadınlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; karşı şeritten geldiği görülen şüphelinin otomobilini durdurup, indiği ve tabancayı araçtaki kadınlara doğrultarak "İn aşağı" dediği duyuldu. Büyük korku yaşayan kadınlardan birinin "İnme geri gel" dediği, daha sonra manevra yaparak hızla uzaklaştıkları görüntülere yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Araştırma ekipleri tarafından gözaltına alınan G.T. adlı zanlı, bugün öğle saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. G.T. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.T.'nin işlemleri sürerken; evinde yapılan aramada 3 kilo 156 gram esrar, hassas terazi, 124 bin TL nakit ve ruhsatsız çelik bilye atar 7 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA!

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden de yapılan açıklamada, "24.06.2025 tarihinde, bazı sosyal medya hesaplarında 'Antalya'da bir şahıs, trafikte tartışma yaşadığı kadınlara silah çekti' ifadelerinin yer aldığı paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda bahse konu olayı gerçekleştiren G.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

İlgili Konular: #Trafik #Antalya #tehdit #gözaltı

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