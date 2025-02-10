Trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla saldırdı!

Ankara’da bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin otomobiline beyzbol sopasıyla zarar vermesi araç kamerasına yansıdı.

Trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla saldırdı!
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:41

Ankara’da bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin otomobiline beyzbol sopasıyla zarar vermesi, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından taraflardan biri, trafik ışıklarında aracından inerek, bagajda bulunan beyzbol sopasıyla tartıştığı kişinin aracının aynalarını kırarak zarar verdi.

Olay anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Olay sonrasında kimliği tespit edilen şüphelinin, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


Etiketler: #Ankara #beyzbol sopası #otomobil

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