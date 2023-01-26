Trafikte tartıştığı motorcuyla yoksul çocuklara yardım etmesi karşılığında uzlaştı
Eskişehir'de görevli cumhuriyet savcısı, trafikte tartıştığı motorcunun, kask kamerasıyla olay sırasında kaydettiği görüntüleri sosyal medyada izinsiz paylaşması üzerine yaptığı şikayet başvurusundan yoksul çocuklara mont ve bot alması karşılığında vazgeçti.
Eskişehir Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı, otomobille trafikte seyir halindeyken, motosikletli B.Ç. ile tartıştı.
B.Ç'nin tartışma sırasında kask kamerasının kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine cumhuriyet savcısı özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa ettiği gerekçesiyle motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.
İHTİYAÇ SAHİPLERİ ÇOCUKLARA BOT VE MONT
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Müşteki cumhuriyet savcısı, B.Ç. ile ihtiyaç sahibi 15 çocuğa mont ve bot alması karşılığında uzlaştı.
B.Ç'nin uzlaşma karşılığında çocuklar için satın aldığı mont ve botlar, Eskişehir Vali Sami Sönmez İlkokulu Müdürü Ömer Yıldırım'a teslim edildi.
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