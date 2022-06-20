Herkesin hayatını tehlikeye attılar: Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada!
Makas atarak, tek teker üstünde ilerleyen motosiklet sürücüleri, kendileri dahil herkesin hayatını hiçe saydı. Bursa-İstanbul-İzmir otobanında yaşanan o korkutan anlar, bir yurttaşın kamerasına yansıdı.
Bursa’da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu. Olay, Bursa-İstanbul-İzmir otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli gençler ölüme davetiye çıkartarak seyretti.
Tek teker ve makas atarak giden motosikletli gençlerin bu anları trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi.
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