Herkesin hayatını tehlikeye attılar: Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada!

Makas atarak, tek teker üstünde ilerleyen motosiklet sürücüleri, kendileri dahil herkesin hayatını hiçe saydı. Bursa-İstanbul-İzmir otobanında yaşanan o korkutan anlar, bir yurttaşın kamerasına yansıdı.

İHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 10:46
Herkesin hayatını tehlikeye attılar: Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada!
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Bursa’da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu. Olay, Bursa-İstanbul-İzmir otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli gençler ölüme davetiye çıkartarak seyretti.

Tek teker ve makas atarak giden motosikletli gençlerin bu anları trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi.


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