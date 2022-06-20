Herkesin hayatını tehlikeye attılar: Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada!

20 Haziran 2022 Pazartesi, 10:46

Bursa’da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu. Olay, Bursa-İstanbul-İzmir otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli gençler ölüme davetiye çıkartarak seyretti.

Tek teker ve makas atarak giden motosikletli gençlerin bu anları trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi.