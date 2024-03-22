Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı...

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ve onu ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tok ile oğlu T.C’nin Göktürk’te bir kafede buluşma anı ve annenin kaza haberini aldığı ana ait görüntüler güvenlik kamerasına kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:58
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı...
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İstanbul Eyüpsultan’da trafik kazasında Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olan, 4 kişiyi yaralayan ve ABD'ye kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

T.C. ile annesi Eylem Tok'un Göktürk’te bir kafede buluşma anı ve annenin kaza haberini aldığı ana ait görüntüler güvenlik kamerasına kaydedildi.

Medyaradar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre; 2 Şubat’ta meydana gelen ve Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Oğlunu önce Mısır’a oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok’un kaza haberini aldıktan sonra hesap ödemeden mekandan ayrıldığı görüldü.

Eylem Tok ile oğlu T.C. Göktürk’te bulunan Delicous Kafe’de saat 21:00’de bir arada görülüyorlar. T.C.’nin yanında arkadaşı K.D. bulunuyor. Eylem Tok ise Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu ile oturuyor. Saat 21:40’a kadar mekanda annesinin yanında kalan T.C., daha sonra arkadaşı K.D. ile mekandan ayrılıyorlar. Saat 23:00’ten 23:07’ye kadar benzin istasyonunda kalan T.C. ve üç arkadaşı, daha sonra kaza yaptıkları noktaya hareket ediyorlar.

HESAP ÖDEMEDEN TELAŞLA ÇIKIYOR

Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu ile mekanda oturmaya devam eden anne Ayşe Tok’un telefonu. 23:30’da çalıyor. Büyük bir telaşla mesajdan kalkan Tok, mekandan hesap ödemeden çıkış yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta tutuklanan Saltoğlu, kaza anına ait ifadesinde “Saat 23.00 sıralarında Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, ‘araba nerede’ diye sordu. Masadan kalkınca bana ‘Oğlum Timur’u alacağız' dedi. Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp kendi aracıma bindik. Aracı ben kullandım. Eylem hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım" demişti. 


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