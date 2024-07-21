Traktör römorkuna arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 5 yaralı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:14

Güncelleme: 21.07.2024 - 17:15

Feci kaza, Taşköprü ilçesi girişi Kastamonu-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah E. yönetimindeki 55 AKJ 112 plakalı hafif ticari araç, lastiği patladığı için yolda duran traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, sürücü Emrah Erdoğa ile araçta bulunan Rüya Elif E. (6), Canan E., Sevim Ş. ve Cengiz T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceme başlatıldı.