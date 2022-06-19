Traktör şarampole yuvarlandı: Sürücü Kıymet öldü
Kıymet Tozcu'nun (22) kullandığı traktör, Yeniköy Mahallesi orman yolunda kontrolden çıktı. Araçla birlikte 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan Tozcu, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 metrelik şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Kıymet Tozcu, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Kıymet Tozcu kullandığı ailesine ait 48 UE 568 plakalı traktörle ot toplamak için ormana gitti.
Tozcu, dönüş yolunda virajı alamayıp, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, savrularak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde muhasebecilik yaptığı öğrenilen Tozcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kıymet Tozcu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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