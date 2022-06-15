Traktörden düşen ortaokul öğrencisi öldü

Arkadaşlarıyla babasının traktörünü kullandığı sırada dengesini kaybederek düşen 8. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Yurtlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 16:56
Traktörden düşen ortaokul öğrencisi öldü
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde traktörden düşen ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürpınar Mahallesi'nde Şehit Murat Somuncu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Yurtlu, arkadaşlarıyla babasının traktörünü alarak kullanmaya başladı.

KURTARILAMADI

Bu sırada dengesini kaybeden Yurtlu, traktörden düştü. Ağır yaralanan Yurtlu, kaldırıldığı Şabanözü Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yurtlu'nun cenazesi, Gürpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.


Çankırı ortaokul öğrenci traktör
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