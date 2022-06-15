Traktörden düşen ortaokul öğrencisi öldü
Arkadaşlarıyla babasının traktörünü kullandığı sırada dengesini kaybederek düşen 8. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Yurtlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde traktörden düşen ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürpınar Mahallesi'nde Şehit Murat Somuncu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Yurtlu, arkadaşlarıyla babasının traktörünü alarak kullanmaya başladı.
KURTARILAMADI
Bu sırada dengesini kaybeden Yurtlu, traktörden düştü. Ağır yaralanan Yurtlu, kaldırıldığı Şabanözü Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yurtlu'nun cenazesi, Gürpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.
Video Haberler
- İstanbul'da iş bırakan sağlıkçılar Çapa'da buluştu
- Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
- İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik
- 'Ankara’yı da teslim alacağız'
- Akşener Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
- Sağlık emekçileri Ankara'da: 'Hiçbir yere Gitmiyoruz!'
- Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
- Çanakkale'de halk plajına mavi bayrak asıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- 'Gece yarısı operasyon' iddiası
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Motorine yeni zam yolda
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- 'VIP kapıları hırsızlara açık, İnönü'ye kapalı'
- TÜSİAD'dan iktidara eleştiri
- Dikkat çeken çıkış: 'İptal edilir'
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'