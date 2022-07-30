Traktörün altında kalan 17 yaşındaki çocuk öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tarlada çalışırken traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Kaçan traktör sürücüsünün ise yakalandığı öğrenildi.
Yumuştaş Mahallesi'nde tarlada çalışan İrem Selçuk (17), aynı tarlada çalışırken geri manevra yapan, yabancı uyruklu tarım işçisi M.A'nın kullandığı 20 KC 268 plakalı traktörün altında kaldı.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Selçuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaçan M.A, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
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