Traktörü durdurmak isterken altında kalan çiftçi öldü
Denizli’de el frenini çekmeyi unuttuğu traktörü durdurmak isterken altında kalan çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Denizli’nin Buldan ilçesinde tarlaya çalışmak için 41 K 0123 plakalı traktörle giden Duran Kapan (65), el frenini çekmeyi unutarak aşağıya indi.
Sonrasında hareket eden traktörü durdurmak isteyen Kapan, traktörün altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık görevlileri, çiftçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası cansız beden morga kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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