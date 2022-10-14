Traktörü durdurmak isterken altında kalan çiftçi öldü

Denizli’de el frenini çekmeyi unuttuğu traktörü durdurmak isterken altında kalan çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
14 Ekim 2022 Cuma, 10:30
Traktörü durdurmak isterken altında kalan çiftçi öldü
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Denizli’nin Buldan ilçesinde tarlaya çalışmak için 41 K 0123 plakalı traktörle giden Duran Kapan (65), el frenini çekmeyi unutarak aşağıya indi.

Sonrasında hareket eden traktörü durdurmak isteyen Kapan, traktörün altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, çiftçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası cansız beden morga kaldırıldı. 

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 



Denizli el freni traktör

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