Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kimliği belirsiz kişinin traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Jandarma, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör sürücüsü, römorka bağladığı köpeği sürüklemeye başladı.
Yaşananları gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde köpeğin hareketsiz şekilde sürüklendiği yer aldı.
Görüntüleri çeken kişiye yanındaki arkadaşının, "İyi çek bu adamı. Köpeği çeke çeke öldürdü. Yanından geçerken yüzünü de çek. Herkes görsün bu adamı" dediği duyuldu.
Görüntüleri inceleyen Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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