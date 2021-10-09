Sokakta yaşayan köpek, temizlik işçisinin yanından bir an olsun ayrılmıyor
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde belediyede temizlik işçisi olan Mustafa Özdemir'in (43) sokakta yaşayan bir köpekle kurduğu yakınlık, görenlerin içini ısıtıyor. Özdemir’in 'Arap' adını verdiği köpek sokaklarda yanından ayrılmıyor.
Saruhanlı ilçesi Saruhanlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mustafa Özdemir, bir ay önce ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak işe başladı. Özdemir, ilk iş gününde yanına gelen köpeğin karnını doyurdu. Özdemir'in başını sevip okşadığı köpek, o gün yanından hiç ayrılmadı.
Özdemir'in 'Arap' adını verdiği köpek, o günden sonra kendisini takip etti. Sokakta yaşayan köpek, her gün mesaisi bitene kadar Özdemir’in yanından gitmiyor.
Hayvanlara sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, "Saruhanlı Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapıyorum. Köpeği, caminin önünü süpürdüğüm sırada gördüm ve ekmek verdim. O günden beri kardeş gibi olduk. Köpeğin adını 'Arap' koydum. Sokakta birlikte çalışıyoruz, bana arkadaşlık ediyor, birlikte vakit geçiriyoruz. Bir aydır arkadaş, dost olduk" dedi.
'ALDIĞIM MAAŞI DA BİRLİKTE YİYORUZ'
"Benim onu sevdiğim gibi, köpek de beni sevdi" diyen Özdemir, "İşimden dolayı bütün sokakta çalışıyorum. Bu süreçte beni bir an olsun yalnız bırakmadı. Aldığım maaşı da birlikte yiyoruz. Bazı insanlar hayvanları dövüyor ya da öldürüyor. Hayvanların da canlı olduğunu unutmamalıyız, sahip çıkmalıyız" diye konuştu.
Saruhanlı Belediyesi Temizlik İşleri Saha Sorumlusu Şeref Altın da sokakta yaşayan hayvanlara bu şekilde davranan bir personel ile çalışmanın kendilerine onur ve gurur verdiğini kaydetti.
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