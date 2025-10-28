Trakya'da kuraklık alarmı: 'Açabileceğimiz tüm su kuyularını açtık...'

Tekirdağ Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 13 yeni kuyu, Edirne Belediyesi ise 10 yeni kuyu açarak ihtiyaca cevap vermeye çalışıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Prof.Dr. Lokman Hakan Tecer, bölgedeki yer altı su kaynaklarının yüzde 80'inin tükendiğini belirterek, "İhtiyaçları sadece yer altı sularından karşılamanın artık günümüzde imkanı yok" dedi.

İklim değişikliğiyle birlikte aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışların etkisiyle meydana gelen kuraklık, Trakya'da su kaynaklarını kuruma noktasına getirdi. Bölgede toplam 14 barajda geçen yıl ekim ayında yüzde 33 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24'e düştü. Edirne'de kentin su ihtiyacını karşılamada kullanılan Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi ölü hacme ulaşınca Edirne Belediyesi, Süloğlu Barajı'ndan su almaya başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayabilmek için son dönemde 13 yeni kuyu açarak toplam kuyu sayısını 417'ye, Edirne Belediyesi de kentin farklı noktalarında 10 yeni kuyu açarak toplam kuyu sayısını 28'e çıkarttı.

"SU KUYULARIYLA SÜRECİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, bölgede ciddi su krizi yaşandığını belirterek, "Ne yazık ki Trakya bölgemizde, özellikle Tekirdağ ve Edirne'de çok ciddi bir su krizi yaşıyoruz. Bu konuda hem Tekirdağ'da hem de bizde su kuyuları açılıyor. 28 tane su kuyumuz var şu anda Edirne'de. Su kuyularıyla bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki tek başına su kuyularıyla yönetilebilecek bir süreç değil. Zira bu su kuyularımız belki de bizim gelecekle ilgili yatırımımız, gelecekte en son kullanılacak su kaynaklarımız. Ancak geldiğimiz noktada şehirlerimizi susuz bırakmamak adına bu kuyu açma işlemlerini devam ettiriyoruz. Bu Tekirdağ'da da Edirne'de de böyle" diye konuştu.

"AÇABİLECEĞİMİZ TÜM KUYULARI AÇTIK"

Edirne'de şu anda açılabilecek tüm su kuyularının açıldığını kaydeden Gencan, "Şu anda Edirne'de açabileceğimiz tüm su kuyularını açmış bulunuyoruz. Şu anda Edirne'de 120 metreye kadar iyi su bulabiliyoruz. Ama bu suyu bulmak yetmiyor, kalitesi de çok önem arz ediyor. Suda ağır metaller olduğu zaman, bunu şehre vermemiz mümkün olmuyor. Bu suları arıtmadan geçirip, daha sonra şehre vermek de mümkün olmuyor" dedi.

"BÖLGEDEKİ YERALTI KAYNAKLARININ YÜZDE 80'İ TÜKENDİ"

Tekirdağ NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Lokman Hakan Tecer de nüfusun artmasıyla su ihtiyacının arttığına dikkat çekti. Tecer, "Trakya bölgesinde günlük 700 bin metreküp su tüketiliyor. Bunların 450 bin metreküpü sanayide tüketilirken, 250 bin metreküpü de içme ve kullanma suyu olarak tüketiliyor. Bu suların da ne yazık ki büyük bir çoğunluğu yer altı sularından temin ediliyor. Bu bölgede zaten yer altı sularının yüzde 80'i tükenmiş durumda. Buraya tahsis edilen rezervlerin büyük kısmı tükenmiş durumda. Hem kalite hem de miktar olarak yer altı sularının üzerinde bir baskı var" dedi.