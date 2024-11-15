Trakya'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor.
Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerinde etkisini artırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yurttaşlar otobüs duraklarında bekledi.
Polis ekipleri de araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı.
Yağış Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman gök gürültülü olarak etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
Etiketler: #sağanak #gök gürültüsü #Trakya
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi