Trakya'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor.

Trakya'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
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AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:07

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerinde etkisini artırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yurttaşlar otobüs duraklarında bekledi.

Polis ekipleri de araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

Yağış Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman gök gürültülü olarak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.


Etiketler: #sağanak #gök gürültüsü #Trakya

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