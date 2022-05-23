Trakyalı yurttaşlar kurtuluşu sandıkta arıyor

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Millet İttifakı’nın Trakya’da seçim başarısı için adaylar ve performansları büyük önem taşıyor.

Hayatı çekilmez hale getiren ekonomik kriz, toplumun tüm katmanlarını hayatından bezdiriyor. Esnaf perişan, emekli geçinmekten aciz, çiftçi para borçlarını kapatabilmek için tarlasını satıyor. Verimli topraklarıyla bilinen Trakya insanı mutsuz. Tek umudu seçim sandığı. Kurtuluşu sandıkta arayan bölge insanı, seçim gününü bekliyor.

Önümüzdeki dönem 15 milletvekili ile temsil edilecek olan Trakya’nın birikmiş sorunlarını ancak Ankara’da çözüm üretmesi gereken vekillerin çare olacağı su götürmez bir gerçek. Bu anlamda Trakya vekillerinin toplu hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Trakyalı miilletvekilleri büyük bir grup oluştururlarsa bu gücün yaptırım gücüyle önemli hizmetlere imza atabilirler. Millet İttifakı’nın bölgede açık ara destek alacağı bilinen bir gerçek. Daha da ötesi AK Parti’nin milletvekili çıkaramayacak duruma düşeceği öngörüsü de ayrı bir umut. Sokaktaki insan sosyal medyada fotoğraf paylaşan vekil değil, Trakya’nın sesini ulusal medyada haykıracak temsilcileri görmek istiyor.

CHP’NİN HATA YAPMA LÜKSÜ YOK

Millet İttifakı’na bağlı partilerin önümüzdeki seçime özel donanımlı isimleri araştırdıkları gelen bilgiler arasında. Çünkü uygulanan bu idari sistemi değiştirip dönüştürecek vekillerin kalibresinin çok yüksek olması gerekiyor. Millet İttifakı’nın seçim kazanması yetmiyor. Millet İttifakı’nın lokomotif partisi CHP’nin aday listeleri, diğer partilere örnek teşkil edecektir. CHP milletvekili aday listelerini belirlerken sık eleyip ince dokuyacağı kesin. Çünkü listelerde en küçük bir isim hatası önemli oy kayıplarına sebep olacaktır. O bakımdan da hata yapma lüksü olmayan CHP, seçimi riske atacak isimlerle halkın karşısına çıkmayacaktır. Bu noktada CHP’nin en küçük bir oy kaybını dahi göze alacağı beklenmiyor. CHP kurmaylarının şimdiden bir çalışma yürüttüğü gelen haberler arasında. Hem devlet organlarında görev alacak bürokratları belirleme konusunda hem de listelerde yer alacak vekiller konusunda alttan alta bir çalışma olması çok normal.