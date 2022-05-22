CHP'li Ömer Fethi Gürer açıkladı: 'Buğdayda korkulan oldu'
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday üreticilerinin sorunlarını dinledi. Aşırı zamlandığı için tarlalarına yeterli gübre atamadıklarından yakınan üreticiler, bu yıl verimin oldukça az olacağını belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Aksaray'da buğday ekili tarlada üreticilerle bir araya gelen Gürer, ilk ağızdan dinlediği sorunları, ülke gündemine taşıdı.
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