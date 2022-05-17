Trakya’ya yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi için yağış uyarısında bulundu.

İHA
17 Mayıs 2022 Salı, 14:15
Trakya’ya yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya için son dakika uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. 


meteoroloji Trakya hava durumu

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