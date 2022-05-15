Meteoroloji uyardı: Sağanak kar yağışı bekleniyor!
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars ve komşu iller için yağış uyarısında bulundu. Kars ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi bölgede beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.
Meteoroloji’nden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 15.05.2022 Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla 16.05.2022 Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sel ve su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
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