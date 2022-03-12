Tramvay seferleri iptal edildi
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep otogarı Tramvay Hattındaki seferlerin yapılamadığı açıklandı.
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki seferlerin yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadesine yer verildi.
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