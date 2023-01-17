Trendyol Go kuryeleri kontak kapattı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 18:49

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 18:49

TrendyolGo’da kuryelik yapan işçiler; bugün Ankara, İstanbul ve İzmir’de yakıt giderlerinin karşılanması, paket başı ücret artışı, mola hakkı gibi talepleri için eylem yaptı. “Sefalet ücretini reddediyoruz” diyen kuryelerin, İstanbul Alibeyköy ofisinden başlattıkları eylem Maslak’ta bulunan genel merkez önüne kadar sürdü.

Umut-Sen’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Plazalarınızın önüne geldik hakkımızı almaya ya alacağız ya yakacağız! TrendyolGo işçileri Maslak'taki Trendyol Genel Merkezi önünde sefalet zammına, sömürüye karşı hep beraber direniyor. Direne direne kazanacağız!” denildi.

Trendyol İşçi Komitesi ise, sosyal medya hesabından “Direne direne kazanacağız! Taleplerimiz; Sefalet zammını reddediyoruz! Paket başına ücretler artırılsın! Alevli saatlerin çalışma zorunluluğuna hayır! Mola hakkı! Yakıt giderleri karşılansın” açıklamasını yaptı.

“BEN EVİME 30 PAKET İLE DÖNDÜĞÜMDE MİNİMAL OLARAK CEBİMDE 1300 TL OLMASINI İSTİYORUM”

Trendyol İşçi Komitesi’nin paylaştığı videoda bir işçi tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: