İşçilerin canı hiçe sayılmıştı: Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti ertelendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapması planlanan Zonguldak'taki Kilimli Sahil Yolu dalgalar tarafından bir kez daha yutmuş, o anlarda işçilerin çalıştırıldığı ve canlarının tehlike altında kaldığı görülmüştü. Ardından Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 18:17
İşçilerin canı hiçe sayılmıştı: Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti ertelendi
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak 2022 günü yapması planlanan Zonguldak ziyaretini erteledi.

AKP Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Erdoğan'ın programını "hava muhalefeti nedeniyle" ertelediğini duyurdu.

Tosun, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimizde gerçekleştireceği Toplu Açılış ve İl Danışma Meclisi Toplantısı uygun olmayan hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

İŞÇİLERİN CANI HİÇE SAYILMIŞTI

Zonguldak'ta Erdoğan'ın açılışını yapması planlanan ve geçtiğimiz günlerde, şiddetli fırtına nedeniyle meydana gelen dalgalar zarar verdiği Kilimli Sahil Yolu, dalgalar tarafından bir kez daha yutulmuş, o anlarda, işçilerin çalıştığı ve can güvenliklerinin olmadığı görülmüştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ”Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor! Ak Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı” demişti. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler