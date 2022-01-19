Sivas Divriği'nde işçiler direnmeye devam ediyor

19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:34

Sivas’ın Divriği ilçesinde çalışan 240 demir maden işçisi üç gündür direnişini sürdürüyor. İşçiler işverenin verdiği yüzde 51’lik zama ilaveten yemek parası ve bin lira maaşlarına eklenmesini istiyor.

CHP Divriği İlçe Başkanı Hüsamettin Kırkayak “Tünelde çalışan 240 kişi verilen yüzde 51’lik zammı az buluyorlar. Yer üstünde çalışan 200 kişi firma ile anlaştı. Tünelde çalışan işçilerin taban ücretleri düşük olduğu için verilen zam da düşük kalıyor. Tünel işçileri çok daha zor şartlarda çalışıyorlar. Divriği Belediye Başkanı ile birlikte hem işçilerle hem de işveren ile görüştük, anlaştırmaya çalıştık. Divriği ilçesindeki insanların yüzde 80’i demir madeninde çalışıyor, evine ekmek götürüyor, biz işçilerin anlaşıp, işlerine devam etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda işçilerin hakları da verilsin. Şu anda üç gündür 240 kişi madende tünele inmiyor, üretim durmuş durumda. Bu 240 kişinin sendikası da yok. Anlaşmanın sağlanmasını, işçilerin işine devam etmesini istiyoruz.”

DİRENİŞTEKİ İŞÇİLER CUMHURİYET’E KONUŞTU

Cumhuriyet üç gündür maden girişinde direnen işçilere ulaştı. Bir grup işçi Cumhuriyet’e şu bilgileri verdi:

“Üç gündür madende üretim için tünele girmiyoruz, üretim durmuş durumda. Verilen ücret artışından memnun değiliz, üç gündür bekliyoruz. Şu an tünelde çalışan 240 kişiyiz. Hayat şartları da yaptığımız iş de çok ağır, geçinemiyoruz, verilen ücretler yetmiyor. Şirketimiz bize yüzde 51 oranında zam yaptı ama taban maaşlarımız düşük olduğu için yapılan zam istediğimiz yeterli düzeye çıkmadı. İlk başta biz işçiler yüzde 70 zam ve sosyal haklarımızı da istedik. Yemek parası olarak da çok düşük bir rakam verdiler. Bizlerin içerideki performansımıza göre maaş ücret veriyorlar ama bu işçilerin maaş bordomuza yansımıyor. Biz sonradan şirketimizden yüzde 51 zama ilaveten bin lira daha vermelerini istedik. Biz işçilerin en son kararı bu şekildedir. Şirketimiz de bizlere 250 lira teklif etti, biz de kabul etmedik, şu anada bekliyoruz.”

Firma yetkilileri işçilerin direnişini kırmak için işçilere “Yeni ekip kuruluyor, çalışmak istiyorsanız başvurun” diye mesaj gönderdi. İşçiler talepleri gerçekleşinceye kadar direnişe devam edeceklerini belirterek yeni oluşturulacak ekip için başvuru yapmadılar.