Trendyol neden kapalı? Açıklama geldi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 19:44

Güncelleme: 11.01.2023 - 19:44

Trendyol yemek uygulamasına giren kullanıcılar "mağazalar kapalı" sorunu ile karşı karşıya kaldı. Herhangi bir restorandan yemek siparişi vermek isteyen kullanıcılar restoranların kapalı olması nedeniyle hizmetine devam edememişti.

Trendyol destek hesabından yapılan açıklamada ise "Merhaba, sistemlerimizde geçici bir sorun yaşamaktayız. İlgili birimlerimiz kısa süre içerisinde sorunu çözecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.