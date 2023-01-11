Trendyol neden kapalı? Açıklama geldi

Trendyol'dan yemek siparişi vermek isteyen yurttaşlar uygulamaya girdiğinde yemek bölümünün çalışmadığı durumuyla karşı karşıya kaldı. Ardından araştırmalarını sürdüren kullanıcılar 'Trendyol Yemek neden açılmıyor? Trendyol yemek kapalı mı?' sorularını sormaya başladı. Konuya ilişkin Trendyol'un Twitter hesabından açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 19:44
Trendyol neden kapalı? Açıklama geldi
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Trendyol yemek uygulamasına giren kullanıcılar "mağazalar kapalı" sorunu ile karşı karşıya kaldı. Herhangi bir restorandan yemek siparişi vermek isteyen kullanıcılar restoranların kapalı olması nedeniyle hizmetine devam edememişti.

Trendyol destek hesabından yapılan açıklamada ise "Merhaba, sistemlerimizde geçici bir sorun yaşamaktayız. İlgili birimlerimiz kısa süre içerisinde sorunu çözecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.


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