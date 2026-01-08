Tribün liderine saldırı “Ay” çetesinin intikam planıymış!

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ve yanındaki Tayfun Yararlı'ya yönelik silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırının, Fransa'da öldürülen 'Ay' çetesinin lideri Halil Ay'a yönelik 2023'te İstanbul'da düzenlenen silahlı saldırının intikamının alınması amacıyla gerçekleştirildiği savcılık yazısında ortaya çıktı.

İŞTE OLAYIN AYRINTILARI...

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ile Tayfun Yararlı’nın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmanın ayrıntıları netleşti. Savcılık sevk yazısında, saldırının 2023 yılında İstanbul’da hedef alınan ve daha sonra Fransa’da öldürülen “Ay Grubu Suç Örgütü” lideri Halil Ay’a yönelik saldırının intikamı amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayın organize bir suç örgütü faaliyeti olduğu tespit edildi. Emniyet raporlarında, 13 Ocak 2023’te İbrahim Gümüştekin’in Halil Ay’ı Beyoğlu’ndaki bir eğlence mekânına ısrarla davet ettiği, Ay’ın ise yanındaki iki kişiyle birlikte mekâna gittiği bilgisine yer verildi. Halil Ay’ın mekânda bulunduğu sırada, Barış Boyun suç örgütü üyelerinin çevrede keşif yaptığı kaydedildi.

Mekândan ayrıldıktan sonra takip edilen Halil Ay’a, 14 Ocak 2023 sabaha karşı Haliç Köprüsü üzerinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan Cumali Aslan hayatını kaybederken, Halil Ay olaydan yaralı kurtuldu. Ay, saldırının ardından Fransa’ya kaçtı ancak burada da Daltonlar çetesi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Ay’ın ölümünün ardından örgütün başına kuzeni Abdurrahman Ay geçti.

Savcılık dosyasına göre, Halil Ay’ın öldürülmesinden sonra Ay Grubu üyeleri intikam eylemleri planladı. Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 gecesi İstanbul Üsküdar’da bir otele girerken İbrahim Gümüştekin ve yanındaki Tayfun Yararlı uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. İki isim ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren tetikçilerin ve onlara yardım eden şüphelilerin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklamaya sevk yazısında, gözaltına alınan şüphelilerin tamamının Abdurrahman Ay liderliğindeki suç örgütüyle bağlantılı olduğu vurgulandı. Şüphelilerin, saldırıyı “trafik tartışması” sonrası gerçekleştirdiklerini öne sürmelerinin inandırıcı bulunmadığı ifade edildi. Savcılık, Kalaşnikof tipi uzun namlulu silahla olay yerine gidilmesinin “hayatın olağan akışına aykırı” olduğunu kaydetti.

Soruşturma kapsamında iki şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadelerin, saldırının örgütsel talimatla gerçekleştirildiğini ortaya koyduğu bildirildi. Savcılık, saldırıda rol aldıkları belirlenen tetikçiler, şoför ve diğer yardımcılar hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklama talep etti. Mahkeme, sevk edilen tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.