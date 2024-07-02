Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:19

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:19

UEFA tarafından uygulanan uluslararası yayın hakları sınırlılık politikasına göre dünyadaki tüm resmi yayıncılar, ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifreliyor. TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri güncelledikten sonra karşılaşmalar kesintisiz ve şifresiz olarak izlenebilecek. Peki, TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır?

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Kurulum menüsüne giriş yapan izleyiciler, tek kanal arama menüsüne giriş yaparak uydu alanına “ "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket “ seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getiriyor.

İkinci bir yöntem olarak TRT 1 frekans güncellemesi manuel olarak kumanda üzerinden gerçekleştirebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yapılır ve ardından menüden “ TP Ekle” seçeneği işaretlenerek ayarlar veya kanala ayarları bölümünden “ TP Ekle” seçeneği seçilerek mavi tuşa basılır ve TP ekleme ekranına geçilir.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

EURO 2024 maçları için güncel TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde;

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden “ Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD’yi bularak maçları takip edebilirsiniz.