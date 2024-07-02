TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır?
EURO 2024'te son 16 maçları heyecanı devam ediyor. Mücadeleler TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler şifre sorunu yaşıyor. Peki, TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır?
UEFA tarafından uygulanan uluslararası yayın hakları sınırlılık politikasına göre dünyadaki tüm resmi yayıncılar, ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifreliyor. TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri güncelledikten sonra karşılaşmalar kesintisiz ve şifresiz olarak izlenebilecek. Peki, TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır?
TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
Kurulum menüsüne giriş yapan izleyiciler, tek kanal arama menüsüne giriş yaparak uydu alanına “ "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket “ seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getiriyor.
İkinci bir yöntem olarak TRT 1 frekans güncellemesi manuel olarak kumanda üzerinden gerçekleştirebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yapılır ve ardından menüden “ TP Ekle” seçeneği işaretlenerek ayarlar veya kanala ayarları bölümünden “ TP Ekle” seçeneği seçilerek mavi tuşa basılır ve TP ekleme ekranına geçilir.
TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ
EURO 2024 maçları için güncel TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde;
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 11794
- Polarizasyon: V (Dikey)
- Sembol Oranı: 30000
- FEC: ¾
Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden “ Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD’yi bularak maçları takip edebilirsiniz.
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