Paris’te ‘İstanbul Evi’ açıldı… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: ‘İstanbul, tarihi mirasını onurlandırırken spor dünyasını da kucakladı’

Yayınlanma: 07.08.2024 - 23:32

Güncelleme: 07.08.2024 - 23:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliği ile Paris’in ünlü moda müzesi “Palais Galliera”da İstanbul Evi açıldı.

8 Ağustos’a kadar İstanbul’un tanıtımı için ziyaretçileri ağırlayacak olan İstanbul Evi’nin kurulma amacı; Türkiye’nin 2027 Avrupa Oyunları tanıtım programının yanı sıra, 2036 Olimpiyat adaylığı için lobi faaliyetleri yürütmek olarak belirlendi. Tarihi belgeler ve görsel içeriklerle zenginleştirilmiş İstanbul Evi’nin açılışı; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul’un 17 ilçe belediye başkanının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu da Paris’teki açılışta İmamoğlu’nu yalnız bırakmadı. İmamoğlu, açılış öncesinde İstanbul Evi’nde ağırladığı efsane atlet Sergey Bubka ile sohbet etti.

Siyaset ve spor dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getiren açılış töreninde; sırasıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Nenad Laloviç, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Spyros Capralos, Olimpik Milli Kadın Voleybol Takımı eski kaptanı Esra Gümüş Kırıcı ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“AİLEM VE BEN, KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMIMIZIN BÜYÜK HAYRANIYIZ”

“Bu akşam, artık ‘İstanbul Evi’ dediğimiz, Paris’teki bu güzel mekanda, sizlerin huzurunda konuşmak benim için bir ayrıcalık ve onurdur” diyen İmamoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Olimpiyat Komitesi ile birlikte, konuklarımızı Türk misafirperverliğinin en iyi örneğiyle ağırlıyoruz. İstanbul Evi’nde bir araya geldiğimiz bu günde, olimpiyat ve paralimpik oyunlarını bir spor etkinliğinin ötesine taşıyarak, küresel bir harekete, insanlığı mükemmellik, dostluk ve saygı ruhuyla birleştiren bir harekete, dönüştüren değerler ve ülkeler üzerine düşünüyoruz. Paris’teki olimpiyatlarda şu ana kadar, birlikte çok sayıda duyguyu yoğun bir şekilde deneyimledik. Birkaç müsabakayı yerinde izleme şansı yakaladım ve sporcuların mükemmel performanslarına, disiplinlerine, dikkatlerine ve kararlılıklarına şahit oldum. Ailem ve ben, Kadın Milli Voleybol Takımımızın büyük hayranıyız. Maçlarını, ülkemizde birçok kez izledik. Ancak olimpiyatlarda yarışmalarını ve maç kazanmalarını görmek, bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Geçtiğimiz iki haftada, Paris, bizi ve tüm spor dünyasını sıcak bir şekilde kucakladı ve olağanüstü organizasyon kalitesiyle herkesi etkiledi. Bravo ve mersi Paris 2024.”

“EYFEL KULESİ’NDE OLİMPİYAT HALKALARINI GÖRMEK, GERÇEKTEN İLHAM VERİCİYDİ”

Paris’teki Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi. Halkaları bir gün İstanbul’da, Boğaz üzerinde Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprüyü süslerken görmeyi hayal ediyorum. Mükemmellik, olimpiyat oyunlarının temel direği ve oyunların felsefesinin ana ilkelerinden biridir. Oyunların kurucularının inandığı gibi; ‘Olimpizm; beden, irade ve zihin niteliklerini dengeli bir bütün içinde birleştiren ve yücelten bir yaşam felsefesidir.’ Bu sözler, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları vizyonumuzun ruhunu yansıtmaktadır. İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul; birliğin, çeşitliliğin ve kültürel zenginliğin sembolüdür. Antik miras ve modern canlılığın uyum içinde bir arada var olduğu bu şehirde, insan potansiyelini ve mükemmellik arayışını kutlamak için kusursuz bir konum buluyoruz. İstanbul, 8000 yıllık zengin ticaret, kültür ve diplomasi merkezi tarihiyle, olimpiyat ruhunun vücut bulmuş halidir.

“İSTANBUL KÜLTÜRÜN, TARİHİN VE İNSAN BAŞARISININ EBEDİ GÜCÜNÜN YAŞAYAN BİR KANITIDIR”

Avrupa Oyunları’na 2027 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapmak, farklılıklarımıza rağmen, dostane rekabet ruhuyla birleşebileceğimizi tüm dünyaya kanıtlayan güçlü bir birlik sembolü olacaktır. İstanbul, Avrupa Oyunları’nı gençlere ilham vermek ve onları harekete geçirmek, topluluk ve ortak amaç duygularını beslemek için bir araç olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Bu oyunlara ev sahipliği yapma onurunu bize bahşettikleri için, Başkan Capralos’a ve EOC’ye teşekkür ederim. İstanbul; kültürün, tarihin ve insan başarısının ebedi gücünün yaşayan bir kanıtıdır. İstanbul'un şehir manzarası, görkemli geçmişini anlatan tarihi anıtlarla bezelidir ve sporun neşesi ve heyecanı da her zaman bu zengin tarihle iç içe olmuştur. Spor, yüzyıllardır İstanbul'un kültüründe derin bir yer edinmiştir. Hipodrom gibi tarihi mekânlar, bir zamanlar hem sosyal hem de siyasi hayatın kalbi olarak hizmet vermiştir. Osmanlı yönetimi altında İstanbul, sportif faaliyetlerin merkezi olmaya devam etmiştir. Özellikle atlı sporlar ve okçuluk gelişmiştir. Bu etkinlikler, sadece kraliyet eğlenceleri değil, aynı zamanda katılımcıların becerilerini ve cesaretlerini vurgulayan önemli sosyal etkinliklerdi.

“İSTANBUL, TARİHİ MİRASINI ONURLANDIRIRKEN SPOR DÜNYASINI DA KUCAKLADI”

Modern çağda İstanbul, tarihi mirasını onurlandırırken spor dünyasını da kucakladı. Şehrimiz, modern stadyumların ve spor altyapısının İstanbul'un tarihi cazibesiyle bir arada bulunduğu, geçmiş ve bugünün uyumlu bir karışımını simgeleyen, uluslararası spor etkinlikleri için canlı bir merkeze dönüşmüştür. İstanbul'un arenalarını şereflendiren eski sporcuların ve modern spor ikonlarının hikayeleri, zengin bir ilham mozaiğine katkıda bulunmaktadır. 2027'ye doğru ilerlerken sporculara, yetkililere ve seyircilere unutulmaz bir deneyim yaşatmak için her ayrıntı planlanıyor. ‘İstanbul 2027’ hazırlıklarının en dikkat çekici yönlerinden biri de şehrin spor altyapısının dönüştürülmesidir. Gelecek nesiller için miras ve toplumsal faydalar sağlamak üzere, sürdürülebilir bir şehir planının parçası olarak mevcut tesislerin iyileştirilmesine ve yeni modern tesislerin inşa edilmesine öncelik vereceğiz. Avrupa Oyunları’nın en yüksek atletik performansı, seyir zevkini ve uzun vadeli sürdürülebilirliği teşvik eden bir ortamda düzenlenmesini sağlayacağız.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİDİR”

Şehrimiz, yeşil bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya kararlıdır. Hedefimiz, karbon ayak izlerini azaltmak, toplu taşımayı teşvik etmek ve tüm tesislerin herkes için erişilebilir olmasını sağlamaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği de önceliklerimizden biridir. Bu yıl Türkiye takımının yarısından fazlası kadın sporculardan oluşmaktadır. Oyunların İstanbul ve tüm şehir halkı üzerinde olumlu bir miras ve etki bırakmasını ve bu olağanüstü etkinliğe katılan ve tanık olan herkes tarafından hatırlanmasını sağlayacağız. Olimpiyatların ruhuna uygun olarak, bu vizyonu benimseyelim ve İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı, ortak bir amaçla bir araya geldiğimizde neler başarabileceğimizin parlak bir örneği haline getirmek için birlikte çalışalım. Sadece zafer için değil, aynı zamanda kolektif çabalarımızın neşesi, örnek davranışların eğitici değeri ve evrensel etik ilkelere saygı için de çaba gösterelim. İstanbul, 2027 ve sonrasında hepinize ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyor, bu coşkulu olimpiyat gecesinde bize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.”

İmamoğlu, konuşmasının ardından Özel’i platforma davet etti. Özel ve İmamoğlu, EOC Başkanı Capralos’a kıspet hediye etti. Paris’teki İstanbul Evi açılışı Karsu konseriyle sona erdi.

EFSANE ATLET SERGEY BUBKA DA AÇILIŞA KONUK OLDU

İstanbul Evi, akşam saatlerinde gerçekleştirilen açılış töreni öncesinde düzenlenen etkinliklerle konuklarını ağırlamaya başladı. “Yolu Paris’le Kesişen Sanatçılar" konulu söyleşi, yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde ressam Bedri Baykam’ı konuk aldı. Gazeteci Banu Yelkovan’ın modere ettiği "Yüz Yıllık Hayal" konulu söyleşinin konuğu yazar İzzeddin Çalışlar oldu. Yelkovan tarafından yönetilen "Türkiye’de Jimnastiğin Tarihini Değiştiren Takımın Hikayesi" konulu söyleşide ise iki yönetmen, Efe Öztezdoğan ve İpek Kent yer aldı. AIIPS Avrupa Genel Sekreteri Murat Ağca’nın yönettiği “İstanbul Talks: A Vision Beyond” başlıklı söyleşi de sırıkla atlamada gerçekleştirdiği 6 metre 14 santimlik rekoru 26 yıl boyunca kırılamayan efsane atlet Sergey Bubka, Londra 2012 ve Tokyo 2020 Olimpiyatlarında milli formayı giyen Naz Aydemir Akyol ile Dünya Olimpiyanlar Derneği Başkanı Joel Bouzou bir araya getirdi.