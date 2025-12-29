TRT iki yıl önce 'yakalandı' demişti: IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' serbest kalıp 'YouTuber' olmuş!

Bugün Yalova'daki operasyonda 3 polisin şehit olmasının ardından IŞİD'in Türkiye'deki yapılanması yine tartışmaya açıldı.

IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' olarak iki buçuk sene önce tutuklanan Bilal Özbuğday'ın serbest kaldığı ve YouTube kanalı açtığı ortaya çıktı.

TRT HABER 2023'TE "YAKALANDI" DEMİŞ

TRT Haber, 24 Mayıs 2023'te IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' Bilal Özbuğday'ın İstanbul'da yakalandığını yazmıştı.

BirGün'ün aktardığına göre; iki sene önce çıkan bu habere karşın Marmara sorumlusu olarak geçen Özbuğday isimli şahsın, serbest kaldığı ortaya çıktı.

YOUTUBER OLMUŞ!

Özbuğday'ın Takva isimli bir dergide yazılar yazdığı ve aynı isimle Youtube kanalında da 'hutbeler' verdiği görüldü.