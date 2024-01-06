TRT reji odalarına 'kameralı takip sistemi' kurdu: Mahkeme 'özel hayata müdahale' itirazını haklı buldu
Yurttaşların vergileriyle finanse edilen ve iktidara yakınlığıyla bilinen TRT yeni bir konuyla gündeme geldi. Genel Müdürlük, Ankara’daki stüdyoların reji bölümlerine kameralı takip sistemi kurdu. Mahkeme ise 'Çalışanlar sürekli izleniyor, özel hayata müdahale' itirazını haklı buldu.
TRT Genel Müdürlüğü, Ankara’daki stüdyoların reji bölümlerine kameralı takip sistemi kurdu.
Haber Sen, “Çalışanların özel hayatına müdahale edildiği, mesai saatlerinde sürekli izlendiği” gerekçesiyle kameraların kaldırılmasını istedi, TRT yönetimi reddetti.
Sendika dava açtı, TRT yönetimi kameraların canlı yayın kazalarının önlenmesi amacıyla kurulduğunu, 360 derece ve ses kayıt özelliğinin kullanılmadığını” savundu.
KARAR ÇIKTI: TRT HAKSIZ BULUNDU
Mahkeme, TRT’yi haksız buldu. Kararda, “Özel hayat kavramı ile korunan hukuki değer kişisel bağımsızlıktır… Suça yönelik kuvvetli şüphe halinde bile en son çare olarak ses ve görüntü kaydına başvurulması gerekir. Kamu düzeni ve güvenlik amacını aşan uygulamanın kamusal alanda da olsa ‘özel hayatın gizliliği’ni ihlal edici nitelikte olduğu, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” değerlendirmesi yapıldı.
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