Türkiye şehitlerine ağlıyor: TRT'de tepki çeken diyalog

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu duyurmasının ardından son 24 saatte şehit olan asker sayısı 12'ye yükseldi. Türkiye şehitlerine ağlarken, TRT'de yayımlanan canlı müzik programında yaşanan diyaloglar sosyal medyada tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 03:54
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. 2 gün içerisinde şehit olan asker sayısı 12’ye yükseldi.

Acı haberler art arda gelirken, TRT’de şarkıcı Metin Şentürk'ün sunduğu 'Gönülden Gönüle' isimli canlı müzik programı yayımlandı.

Programda yaşanan diyaloglar ve programın iptal edilmemesi sosyal medyada tepki topladı.

Tepki çeken diyaloglar şöyle:

İzleyici: “Öncelikle bütün ülkemin başı sağ olsun.”

Metin Şentürk: “Teşekkür ediyoruz, katılıyoruz.”

İzleyici: “Hayat çok güzel.”

Metin Şentürk: “Bence de güzel… Var mı bir isteğiniz bizden?”

İzleyici: “Boş Çerçeve…”

Metin Şentürk: "Haydi orkestra, Re mi yapalım Si mi?”


trt Şehit

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