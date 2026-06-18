TRT setine polis baskını! Oyuncu Erdem Kaynarca gözaltına alındı

İstanbul'un tarihi platosu Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekimleri süren ve TRT’nin dijital yayın platformu tabii'de izleyiciyle buluşması planlanan "Ateş Denizi" dizisinin setinde bugün adli bir hareketlilik yaşandı. Yürütülen sinsi bir uyuşturucu ve yasaklı madde soruşturması kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, dizi setine baskın yaptı.

POLİS EŞLİĞİNDE KARAVANDAN ÇIKARILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; narko-timler ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, çekimlerin yapıldığı esnada Beykoz Kundura Fabrikası'na giriş yaptı. Ekiplerin hedefindeki ilk adres, dizide "Nezih" karakterine hayat veren ve sahne hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen başrol oyuncusu Erdem Kaynarca'nın kişisel karavanı oldu.

Polislerin karavana gelmesiyle birlikte şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncu, ekiplerin eşliğinde karavanından dışarı çıkarıldı. Gözaltı işlemi esnasında set çalışanları ve yapım ekibi şoke olurken, ana sahnelerin çekimlerine ve set çalışmalarına zorunlu olarak ara verildi.

ARACINDA ARAMA YAPILDI: SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma usulleri doğrultusunda, Erdem Kaynarca'nın set alanında bulunan şahsi aracında da polis köpekleri eşliğinde detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler neticesinde oyuncunun aracında veya üzerinde herhangi bir suç unsuruna ya da yasaklı maddeye rastlanmadı.

Aramaların tamamlanmasının ardından yasal prosedürler gereği işlemlerinin yürütülmesi ve resmi ifadesinin alınması amacıyla polis eşliğinde emniyet müdürlüğüne götürülen ünlü oyuncunun, buradaki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Yapım şirketinden ya da oyuncunun menajerlik ajansından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.