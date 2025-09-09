TRT spikeri Gülden Özel hayatını kaybetti!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) spikeri Gülden Özel, 58 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar haber spikerliği yapan ve çok sayıda programa imza atan Özel, yarın Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Özel'in cenazesi, Kocatepe Camii’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?

1967 yılında Antakya’da doğan Gülden Özel, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

TRT’nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu’nda göreve başlayan Özel, daha sonra TRT Ankara Televizyonu’na geçerek çok sayıda programın ekran yüzü oldu.

Özel, ‘Akşama Doğru’, ‘Gide Gide Gap’, ‘Gündem’, ‘45 Dakika’, ‘Kahve Molası’ gibi programlarda sunuculuk yaptı. 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini üstlendi ve TRT 2 Ana Haber ile TRT 1 Sabah Haberleri’ni sundu.

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi olan Gülden Özel, uzun yıllar kanserle mücadele etti.