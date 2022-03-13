TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar ve İBB tweetleri gündem oldu
TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın, Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanında bulunan yol için İBB'yi suçlayan paylaşımı, sosyal medyanın gündemine oturdu.
TRT spikeri Işıl Açıkkar, Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanında bulunan bölge için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni etkiletleyerek, "İnsanlar yine yolda kaldı. Acaba tuzlasanız mı?" diye yazdı.
Açıkkar, paylaşımına eklediği videodaki bölgenin Ulaştırma Bakanlığı'na ait olduğunu fark etmesini üzerine tweeti sildi. TRT spikeri, bunun üzerine bir tweet daha atarak bu kez Ulaştırma Bakanlığı'nı etiketledi.
Açıkkar'ın paylaşımına yanıt veren Karayolları Genel Müdürlüğü, TRT spikerinin bulunduğu konumun canlı mobese görüntülerini paylaşımına ekledi.
Işık Açıkkar bu kez de, "Peki o zaman baştan alalım… Aşağıda Vadi İstanbul'un oradan, TEM Nef Stadı'nın önü, Levent, Zincirlikuyu, Beşiktaş'a kadar böyle… Millet yine yollarda kaldı… Tuzlasanız mı acaba?" notunu düşerek yeni bir paylaşım yaptı.
TRT spikeri, art arda yaptığı bu paylaşımlar sonrası sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Işık Açıkkar, herkese açık olan hesabını "korumalı" hale getirdi.
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