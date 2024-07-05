TRT spikeri Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:01

Güncelleme: 05.07.2024 - 13:01

Spor spikeri Orhan Ayhan, meslekteki 61 yılı aşkın kariyeri dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada Ayhan'ın, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde ettiği belirtildi.

Orhan Ayhan'ın bu ünvanla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığı kaydedildi.

ORHAN AYHAN KİMDİR?

Orhan Ayhan 1957 yılında mesleğe yazılı medyada spor muhabirliği ve spor yazarlığı ile başladı. Orhan Ayhan, özellikle boks dünyasına yoğunlaştı ve bugüne kadar yüzlerce boks müsabakasını anlattı.

1962 yılında TRT İstanbul Radyosu’nun açtığı spor spikerliği imtihanında birinci oldu. Anlattığı ilk maç 21 Ocak 1963 tarihinde oynanan Galatasaray-Milan Avrupa Şampiyon Kulüpler maçıydı. Ardından kendisinden boks maçı anlatması istendi, ilk anlattığı boks maçı ise Garbis Zakaryan ile Wene Brune arasında yapılan maç oldu.

Daha sonra TRT bünyesinde birçok futbol maçını radyodan dinleyicilere aktardı. Efsanevi boksör Muhammed Ali‘nin, Mike Tyson‘ın bütün maçlarını anlattı. Dünyaca ünlü futbolcu Pele'nin jübilesinde Türkiye'den yer alan tek gazeteci olarak önemli bir röportaja imza attı. Şu ana kadar 8 bin 500’ün üzerinde futbol ve boks maçı anlattı. Ayrıca Wipeout adlı yarışmanın seslendirmesini de yaptı.

Orhan Ayhan’ın “Boks” ve “Kürsüdekiler” adlı yazıp yayınladığı iki kitabı bulunuyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi ve Spor Yazarları Derneği‘nin kurucu üyesi olan Orhan Ayhan, Boks Federasyonu yönetim kurulu üyesi görevi de yaptı.

Ayhan, Avrupa ve Dünya Boks Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de yürüttü.