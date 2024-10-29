TRT’nin kamulaştırılan alana güneş enerji santralı projesine yeşil ışık: Tarım arazisine GES

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Enerji adı altında tarım arazilerinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak kamu kuruluşu olan TRT Genel Müdürlüğü tarım arazisine güneş enerji santralı (GES) kuracak.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, tarım ürünlerinin ithal edilmesine yönelik eleştirilere geçen ay, “Dışarıda daha ucuzsa ne yapacağız?” yanıtını vermişti. Tarımsal üretimin devam etmesi ve verilen teşviklerin artması konuşulurken tarım alanları “sürdürülebilir enerji” için de tahsis ediliyor.

Van Tuşba’daki kamulaştırılan tarım arazisine GES kurmak isteyen TRT’ye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” onayını verdi.

Bu onayla birlikte 5.18 hektarlık alana 7 bin 713 adet güneş paneli kurulacak. Bunun için de 71 milyon 784 bin TL harcanacak. Ayrıca daha önceden kamulaştırılan alanın 52 hektarlık bölünü de teknik altyapı alanı ile resmi kurum alanı olarak belirlendi. TRT, Van Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alanın tarım dışı kullanımı için izin istedi.

Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilirliğini sağlaması gereken kurum tarafından verilen görüşte ise “TRT Genel Müdürlüğü’nün hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarla vasıflı parsellerin tarım dışı kullanımlarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” dendi. Arazi, Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı’na göre de çayır, mera ve sulama alanı olarak tanımlı.