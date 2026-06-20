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Trump: 'Hürmüz Boğazı'nda 60 gün boyunca geçiş ücreti alınmayacak'

Trump: 'Hürmüz Boğazı'nda 60 gün boyunca geçiş ücreti alınmayacak'

20.06.2026 23:10:00
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AA
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Trump: 'Hürmüz Boğazı'nda 60 gün boyunca geçiş ücreti alınmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin tartışmalar hakkında açıklama yaptı. Trump, 60 günlük ateşkes süresi boyunca boğazdan geçen gemilerden herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücretleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını belirtti.

ABD Başkanı, İran ile bir anlaşmaya varılamaması halinde dahi, ABD'nin Orta Doğu'ya sağladığı yardımlar nedeniyle yeni bir ücretlendirme kararı alınmadıkça, ateşkes süresinin sonunda da boğazdan geçişlerde ücret uygulanmayacağını ifade etti.

Açıklamada Trump, "60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak." dedi.

İRAN KAPATILACAĞINA DUYURDU

İran, ABD'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakat hükümlerini uygulamadığını ve İsrail'in Güney Lübnan'daki ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü öne sürerek, Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine kapatılacağını duyurdu.

İlgili Konular: #ABD #Trump