Trump’ın İspanya’ya ambargo mesajı akıllara Hürjet'i getirdi: 'Türkiye’nin İspanya’ya Hürjet satışı engellenebilir'

ABD Başkanı Donald Trump, üslerini ABD'ye açmayan İspanya’yı ambargoyla tehdit etti. İspanya’dan buna uluslararası hukuk temelli yanıt gelirken, akıllara Türkiye’nin İspanya’ya satacağı Hürjet eğitim uçakları geldi. Türkiye, geçtiğimiz aralık ayı sonunda İspanya ile, 30 adet Hürjet eğitim uçağının 2,6 milyar euroya satışı konusunda anlaşma imzalamıştı. Teslimatın 2028'te başlanması hedeflenmişti.

Savunma analisti Arda Mevlütoğlu, “Hürjet'te kullanılan F404 motoru ABD yapımı. Gerekli ihracat izni ve son kullanıcı belgesi alındı mı, bilmiyorum. Trump'ın kararı nasıl uygulanacak bakmak lazım. Gerekli izinler alınmış olsa bile Trump yönetiminin öfke seviyesine bağlı olarak teslimat engellenebilir” sözlerini kullandı.