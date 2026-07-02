TSK ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilişkin çeşitli düzenlemeleri içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla birlikte askeri personelin özlük hakları, uzman erbaşların sicil sistemi, subayların yeniden göreve alınması ve askeri öğrencileri ilgilendiren birçok konuda değişiklik yapıldı.

SUBAYLAR İÇİN YENİ KURAL

Düzenlemeye göre, askerlik hizmetini yerine getirenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden herhangi bir nedenle ayrılan subaylar, kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak göreve dönemeyecek.

Benzer hüküm daha önce astsubaylar için de uygulanıyordu.

UZMAN ERBAŞLARA SİCİL SİSTEMİ GELDİ

Kanunla birlikte uzman erbaşlar için ilk kez sicil sistemi getirildi.

Sicil tam notu 100 puan olacak. Sicilin olumlu sayılabilmesi için alınan notun tam puanın en az yüzde 60'ı olması gerekecek.

Sicil düzenleme usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

ŞEHİT YAKINLARINA DÜZENLEME

Askerlik hizmetinden muaf tutulan şehit yakınları başta olmak üzere bazı kişilerin uzman erbaşlığa başvurularında yaşanan hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla da yeni düzenleme yapıldı.

ASKERİ DOKTORLARA MESLEK YASAĞI

Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı adına tıp ve diş hekimliği eğitimi alıp yükümlülüğünü tamamlamadan ilişiği kesilen veya istifa eden askeri doktor ve diş hekimleri, hesaplanacak süre boyunca mesleklerini icra edemeyecek.

EK DERS ÜCRETİ UZATILDI

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında görev yapan personele ödenen ek ders ücretine ilişkin uygulamanın süresi de 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatıldı.

TERÖR GEREKÇESİYLE GÖREVDEN ÇIKARILANLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Kanunla, terör örgütleriyle iltisak veya irtibat gerekçesiyle kamu görevine alınmayan ya da görevden çıkarılan personelin açtığı davalarda verilen göreve iade kararlarının uygulanması için mahkeme kararının kesinleşmesi şartı getirildi.

ORDUEVLERİ "ASKERİ MAHAL" SAYILACAK

Düzenlemeye göre orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri de askeri mahal statüsünde değerlendirilecek.

KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN YENİ HÜKÜMLER

Yasada ayrıca 1956 yılı öncesinde fiilen kamu hizmetine tahsis edilen bazı taşınmazların kamulaştırılmış sayılmasına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre belirli koşullar altında hak sahipleri yalnızca taşınmazın fiili tahsis tarihindeki rayiç bedelini talep edebilecek. Ayrıca bu kapsamda açılmış ve görülmekte olan davalara ilişkin yeni usuller de belirlendi.