TSK, personeline verilen giyim malzemelerini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gitti

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin atandıkları görevlerde kullanmaları için verilen giyim kuşam malzemelerini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi. TSK İlk Nasıp İstikhakı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle TSK personeline verilen malzemelere “başörtüsü” de eklendi.

YAZLIK VE KIŞLIK

Söz konusu yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle “TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İlk Nasıp İstikhakı Yönetmeliği” olarak değiştirildi. Subaylığa, astsubaylığa, uzman jandarmalığa ve uzman erbaşlığa ilk atanma ya da yeni statüye atanma tarihi itibarıyla personele verilen tabanca ile giyim kuşam malzemelerinin düzenlendiği yönetmeliğin giyim kuşam malzemelerini düzenleyen bölümde değişiklik yapıldı. Eski yönetmelikte personel üniforması olarak verilen yazlık ve kışlık giyside şapka yer alırken, yeni yönetmeliğe göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli için şapka yerine bere verilecek.

YERLİ ÜRETİM OLACAK

TSK içinde görev yapan kadın personele 2017 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle istedikleri takdirde “başörtüsü” takabilme hakkı tanınmasının ardından yönetmelikte buna uygun düzenleme de yapıldı. Artık “başörtüsü” de personele verilecek malzemeler listesine eklendi. Yönetmelikte “başörtüsü” kullanan kadın personele kıyafete uygun olan renkte bir başörtüsünün verilmesi öngörüldü. Öte yandan yönetmelikte yer alan geçici madde uyarınca uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.