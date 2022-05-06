TSK’nin 2021’de ‘dost ve müttefik’ ülkelere yaptığı yardım ortaya çıktı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) “barışı destekleme ve koruma” faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki operasyonları için 2021 yılında 2 milyar TL harcandı. “Dost ve müttefik ülkelere güvenlik desteği” kapsamında yapılan yardımlarla birlikte dış harcamalar, 2.2 milyar TL’yi buldu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda TSK’nin yurtdışındaki faaliyetleri ile dost ve müttefik ülkelere yapılan yardımlara ilişkin harcama verileri de yer aldı. Rapora göre 2021 yılı için belirlenen bütçede “dış politika” ana başlığı altındaki “barışı destekleme ve koruma” faaliyetleri için hiç harcama yapılmayacağının öngörülmesine karşın yılsonu itibarıyla bu kalemde 2.08 milyar TL’lik harcama yapıldı. “Barışı destekleme ve koruma” faaliyetleri, Birleşmiş Milletler (BM), NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile Lübnan, Kosova, Bosna-Hersek, Afganistan gibi ülkelerde yapılan barışı destekleme faaliyetlerini içeriyor.
“Dış politika” ana başlığı altındaki diğer alt başlık olan “dost ve müttefik ülkelere güvenlik desteği” kapsamında 2021 yılı başında belirlenen 211 milyon TL’nin tamamı yılsonu itibarıyla harcandı. “Dost ve müttefik ülkelere güvenlik desteği,” Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı askeri yardım ve güvenlik işbirliği anlaşmaları kapsamında yapılan yardımları kapsıyor.
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Faaliyet raporundaki veriler, “dış politika” başlığı için yılbaşında 211 milyon TL’lik bütçe ayrılmasına karşın yılsonunda bu kalemde yapılan toplam harcama 2.29 milyar TL’ye ulaştığını ve ayrılan ödeneğin harcanma oranının yüzde 1086 olarak gerçekleştiğini ortaya koydu.
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