TSK tarihinde bir ilk: Kız öğrenciler birincilikle bitirdi

Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda düzenlenen diploma alma ve sancak devir teslim töreninde bir ilk yaşandı. Mezuniyet törenlerinin ardından Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu'nun birincisi olan başarılı kadın teğmenler dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 13:16
TSK tarihinde bir ilk: Kız öğrenciler birincilikle bitirdi
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Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nın mezuniyet törenleri yapıldı.

Bu sene, geçen yıllardaki mezun törenlerinden farklı bir durum söz konusuydu. O da, 3 harp okulunun dönem birincileri kızlardı.

KADIN BİRİNCİLER ÖNE ÇIKTI

Ankara'da Kara Harp Okulu'nda, Teğmen Ebru Eroğlu, İstanbul'da Deniz Harp Okulu'nda Teğmen Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda Teğmen İkra Kuyumcu dönemlerini birinci bitirdi. Birinci kızlar, diplomalarını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Erdoğan da 3 okulda da birinciliği kızların aldığının tesadüf olmadığını vurguladı.


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