TSK tarihinde bir ilk: Kız öğrenciler birincilikle bitirdi

Yayınlanma: 01.09.2024 - 13:16

Güncelleme: 01.09.2024 - 13:16

Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nın mezuniyet törenleri yapıldı.

Bu sene, geçen yıllardaki mezun törenlerinden farklı bir durum söz konusuydu. O da, 3 harp okulunun dönem birincileri kızlardı.

KADIN BİRİNCİLER ÖNE ÇIKTI

Ankara'da Kara Harp Okulu'nda, Teğmen Ebru Eroğlu, İstanbul'da Deniz Harp Okulu'nda Teğmen Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda Teğmen İkra Kuyumcu dönemlerini birinci bitirdi. Birinci kızlar, diplomalarını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Erdoğan da 3 okulda da birinciliği kızların aldığının tesadüf olmadığını vurguladı.